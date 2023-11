Torna a tremare la terra a Pozzuoli: forte scossa dopo un mese di pausa

POZZUOLI – Dopo un mese di tregua torna a tremare la terra a Pozzuoli. Alle 19.41 di oggi una scossa di magnitudo 3.1 è stata avvertita da gran parte della popolazione. L’evento sismico è avvenuto a una profondità di 2.8 km. L’epicentro ancora una volta è stato rilevato in zona Solfatara. Il sisma è stato avvertito in quasi tutta la città: nel centro storico, a via Napoli, nelle zone in prossimità dell’epicentro e nei quartieri di Toiano e Monterusciello.