A Pozzuoli la presentazione del progetto “Giovani e Lavoro – Pensare al futuro”

POZZUOLI – Il progetto Giovani e Lavoro – Pensare al futuro ‘approda’ a Pozzuoli. La presentazione si terrà mercoledì 6 dicembre, alle 15:30, a Palazzo Migliaresi al Rione Terra. L’iniziativa nasce da un’idea di Gesfor, in collaborazione con professionisti che, a vario titolo, operano nel mercato del lavoro. In un mercato in continuo mutamento, è necessario creare un canale diretto tra i giovani e l’imprenditoria, favorendo l’incontro tra aspettative giovanili ed esigenze delle imprese. Il progetto, attuato in collaborazione con gli istituti superiori del territorio, ha avuto come scopo quello di rilevare ed analizzare le conoscenze e le aspettative dei giovani relative al mondo del lavoro, le caratteristiche e le potenzialità del territorio. Nel perseguire tale fine è stato proposto agli istituti del territorio la compilazione, per gli studenti frequentanti le classi IV e V, di un questionario anonimo, teso ad indagare quattro aree specifiche: l’orientamento scolastico e professionale, il mercato del lavoro, la ricerca del lavoro e l’analisi del territorio.

IL CONVEGNO – Il convegno rappresenta la migliore premessa per la promozione di un’autentica cultura del lavoro e per la costruzione di un efficace processo di conoscenza. L’evento si propone di affrontare il tema del lavoro nelle sue diverse sfaccettature e angolazioni, coinvolgendo esperti del settore e soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nell’ambito. Il programma prevede gli interventi di: Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli; Nunzio Nicola Costagliola, Direzione Gesfor; Antonia Sarnataro, Responsabile ricerca e selezione del personale Gesfor; Raffaele Sibilio, Docente di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Roberto Laringe, presidente Federalberghi Campi Flegrei; Cinzia Massa, segreteria regionale CGIL; Giuseppe Pagliarulo, UOD Politiche Giovanili D.G. Istruzione e Formazione Regione Campania.