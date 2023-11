Pozzuoli in marcia contro la violenza sulle donne: «L’amore non uccide»

POZZUOLI – Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e la città di Pozzuoli si appresta a celebrarla con una serie di iniziative. Si è partiti questa mattina con il corteo organizzato dalla P&P Academy di Anna Paparone e dall’Associazione Nirvana. Centinaia di studenti, a cui si sono aggiunti cittadini di ogni età, sono partiti da via Pergolesi davanti alla Casa circondariale femminile di Pozzuoli per sfilare fino a piazza a Mare e piazza della Repubblica. Alla marcia si sono unite anche alcune detenute. Presenti l’assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali Lucia Fortini e la consigliera regionale Bruna Fiola, la Consulta regionale per la Condizione della Donna, i rappresentanti istituzionali dei comuni di Pozzuoli, Quarto, Ischia, Lacco Ameno e Procida, la Cisl Napoli, con Melicia Comberiati, e la FISTel Campania, il Sindacato Unitario dei Giornalisti Campania e il Centro Antiviolenza “Non da Sola”. Tanti i cartelloni e gli striscioni preparati dagli studenti delle scuole di Pozzuoli. Quello di stamattina rappresenta infatti un momento importante per riflettere su una realtà drammaticamente attuale, richiamando con forza l’attenzione su un fenomeno che purtroppo colpisce ancora oggi milioni di donne. A farla da padrone è il rosso, colore scelto per questa giornata di denuncia.