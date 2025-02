The Threshold, musical d’animazione del regista bacolese Walter Rastelli

BACOLI – Dopo quasi quattro anni di produzione, dal 2020 al 2024, The Threshold, diretto, scritto e prodotto dal regista flegreo Walter Rastelli, si prepara a rivelarsi al pubblico. Si tratta di un mediometraggio in animazione 3D di 40 minuti realizzato indipendentemente dallo stesso Rastelli. L’opera presenta tre canzoni originali composte ed eseguite appositamente dal Maestro Paolo Cotrone. Nel cast figurano le voci di Sarah Nightingale, Jon Brattin e dello stesso Cotrone. Il film ha già ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui i premi per Miglior Corto d’Animazione e Miglior Colonna Sonora alla prima edizione del Moonlight Film Fest, idem al Crown Point International Film Festival di Chicago. La prima proiezione al pubblico avrà luogo il 21 febbraio alle ore 20:30 presso il CineTeatro “La Perla”, Via Nuova Agnano, 35. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

SINOSSI – In un mondo abitato esclusivamente da marionette inconsapevoli della propria condizione, una giovane coppia cerca rifugio dalla monotonia della vita in un parco divertimenti. Lui è un lavoratore ossessivo, divorato dalle sue responsabilità, mentre lei attende con

trepidazione l’arrivo del loro primo figlio. Ignari del destino che li attende, i due incontrano un piccolo gruppo di attori guidato da un enigmatico medico della peste. Ciò che segue è una straordinaria odissea musicale attraverso tempo e spazio, dove la loro percezione della realtà si sgretola pezzo dopo pezzo, portandoli a confrontarsi con i più oscuri interrogativi sull’esistenza e la condizione umana, definendo anche il futuro del figlio non ancora nato.

TEMI E ISPIRAZIONI – The Threshold affonda le sue radici nelle ermetiche profondità del pensiero pessimistico, abbracciando con

coraggio – ed originalità – il dibattito filosofico sull’antinatalismo e l’anticapitalismo. Attraverso un viaggio narrativo ricco di simboli e allegorie, l’opera esplora le inquietudini che attanagliano l’essere umano moderno, indagando il rapporto tra coscienza e sofferenza, la nostra posizione in un cosmo ostile ed indifferente, nonché la responsabilità di portare vita in un mondo reso oramai al limite. L’animazione diventa così uno strumento narrativo atipico, allontanandosi dalla dimensione puramente di “prodotto per bambini” per immergersi più adulta e consapevole.

IL REGISTA – Walter Rastelli descrive il progetto come una risposta creativa a una profonda riflessione filosofica a seguito della lettura di La cospirazione contro la razza umana di Thomas Ligotti: “Ho sentito il bisogno di realizzare The Threshold dopo aver guardato nell’abisso della filosofia pessimista. Il pessimismo e l’antinatalismo sono argomenti raramente trattati nel cinema, perché, come dice lo stesso Ligotti, ‘non è bello parlarne’. Il pubblico vuole certezze, vuole rassicurazioni: io voglio insinuare dubbi e domande; si tratta di temi universali che toccano, o dovrebbero toccare, ogni essere umano almeno una volta nella vita. Ho deciso di farlo con una leggerezza grottesca, attraverso la lente di un musical. Non voglio che il pubblico dica semplicemente ‘mi piace’ o ‘non mi piace’: voglio che le persone si chiedano se siano ‘d’accordo’ o ‘non d’accordo’, promuovendo così un confronto, un dialogo. Noi pessimisti siamo una sorta di minoranza, ed è per me una questione di ‘inclusività’ e di giustizia intellettuale dare spazio anche a queste diverse percezioni della vita.”

BIOGRAFIA – Walter Rastelli, nato a Napoli nel 1993, ha iniziato il suo percorso cinematografico prima presso la Scuola di Cinema Pigrecoemme di Napoli, poi trasferendosi a Roma per frequentare la Libera Università del Cinema. Parallelamente alla realizzazione di cortometraggi amatoriali, insieme ad alcuni amici appassionati fondando nel 2016 Drazil Production, un’associazione culturale per la produzione di cortometraggi a basso budget. Nel 2017 si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Napoli per conseguire la Laurea in Cinema, Fotografia e Televisione, e nel 2018 ha approfondito l’animazione 3D con un corso annuale di Autodesk Maya presso l’Ilas. Dal 2018 al 2023 è stato co-fondatore e organizzatore del Phlegraean Film Festival, un evento internazionale di cortometraggi che coinvolge Bacoli e l’area dei Campi Flegrei. Gli ultimi suoi lavori sono stati il thriller psicologico Jumpcut (2021), il cortometraggio di animazione Le Rendez-Vous des Arts (2022) e l’horror surreale Physis (2023), vincitore del premio Miglior Cortometraggio Horror al RED Movie Awards del 2024.