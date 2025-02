BACOLI/ “Voci di donne”: le parole femminili che raccontano storie, identità e pensiero

BACOLI – La letteratura è da sempre uno spazio di espressione e riflessione, e quando a scrivere sono le donne, le parole diventano testimonianze di forza, radici, cambiamento e pensiero critico. Con questa consapevolezza nasce “Voci di Donne”, la rassegna letteraria promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bacoli, a cura della Biblioteca Comunale di Bacoli “Plinio il Vecchio”.

Attraverso le pagine di romanzi e saggi, gli incontri previsti offriranno una pluralità di sguardi al femminile e di riflessioni sulle radici e sull’identità, tra passato e presente. Questi appuntamenti inaugurano un ciclo di incontri che continuerà con cadenza periodica, arricchendo il panorama culturale della città con nuove voci e storie. Si parte Giovedì 20 febbraio, alle ore 17:00 con Pucundria di Maria Rosaria Selo. Oltre le grate di una cella, in un incrocio fortuito tra presente e passato, Teresa, agente penitenziario, incontra Anna, detenuta per omicidio. Il disincanto le unisce. Ambedue sono vittime di violenza e vivono prigioniere come madri dolorose che hanno attraversato la vita tra demoni, angeli, amore e morte. Sono Donne che combattono per la dignità, Donne che si sacrificano per salvare la vita dei figli, Donne che si vogliono bene. La qualità di Teresa sta nella ferma giustizia, quella di Anna nel creare essenze speciali. E sarà infatti un profumo ancestrale, Pucundria, che porterà entrambe fuori dalla gabbia per restituire loro un’inaspettata ma necessaria verità.

GLI EVENTI – Maria Rosaria Selo (Napoli, 1961) è scrittrice e sceneggiatrice di cortometraggi e documentari. Per Rizzoli ha pubblicato L’albero di mandarini (2021), ora disponibile in BUR, vincitore del Premio Minerva XVI edizione, candidato al Premio Strega 2022 e finalista al Premio Cremano Donna 2023 e Vincenzina ora lo sa. Con l’autrice intervengono Cinzia Massa, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Bacoli e Francesca Illiano, docente. Letture di Adele Pandolfi, attrice. Saluti del Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. A seguire: 11 marzo, ore 17:30 – Partenope Plurale di Deborah Divertito e Angelo Orefice. Un’opera corale che esplora il volto multiforme di Napoli attraverso le voci di diverse donne. Storie che si intrecciano, testimoniando il cambiamento e la continuità di una città che da sempre è simbolo di contraddizioni e meraviglie. 20 marzo, ore 17:00 – Le Sibille di Vincenza Alfano. La storia di Costanza, scrittrice inquieta, e di sua figlia Emma, lettrice appassionata. Costanza è alla ricerca del romanzo perfetto, mentre Emma si immerge nelle letture, creando un legame profondo tra loro e con la letteratura. 27 marzo, ore 17:00 – Riflessi all’imbrunire. Tre filosofe fra democrazia e amicizia: Hannah Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano di Esther Basile. Un saggio che esplora il pensiero di tre grandi filosofe del XX secolo e il loro contributo alla riflessione su democrazia, libertà e amicizia. Attraverso le loro opere, il libro ci invita a ripensare il ruolo del pensiero femminile nella costruzione del mondo contemporaneo. “Voci di Donne” vuole essere più di una semplice rassegna letteraria: è un’opportunità per incontrare autrici, discutere di letteratura e tematiche sociali, e valorizzare le voci femminili che raccontano il nostro presente e il nostro passato. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la sala Scognamiglio di Villa Cerillo, via Cerillo 56.