Gianluca Capozzi in concerto al teatro Palapartenope: è sold out

NAPOLI – Dopo il grande successo degli anni passati, il 14 e il 15 febbraio torna al teatro Palapartenope Gianluca Capozzi. Due giorni di musica e di emozioni, dove in pieno clima sold out, il cantautore napoletano torna ad incantare con la sua musica senza tempo in un mix di energia travolgente. Un concerto che per il 14 e 15 febbraio nello storicizzato spazio di via Barbagallo ha fatto già registrare il tutto esaurito e che vede il popolare artista attraversare il mondo dell’amore insieme ai suoi successi discografici di ieri e di oggi. Tantissimi gli amici e colleghi che si esibiranno sul palco insieme a Capozzi, tutti pronti a confermare, con la loro presenza, il grande affetto che li lega al cantautore napoletano e che quest’anno dedicheranno anche un pensiero speciale all’indimenticabile Pino Daniele.