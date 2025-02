Città della Scienza celebra gli strumenti scientifici del passato

NAPOLI – “Gli strumenti scientifici del passato” è il titolo del weekend che con le sue varie attività andrà in scena a Città della Scienza il 15 e 16 febbraio 2025: un interessante percorso tra scienza e storia. Nel laboratorio “Pesci e Diavoletti di Cartesio” i piccoli dai 3 ai 6 anni vivranno un’esperienza interattiva per scoprire i principi del galleggiamento; in “Come una catapulta” i bambini dai 7 ai 10 anni saranno coinvolti nella costruzione di una catapulta con materiali riciclati, esplorando il concetto di leva; in “Astrolabio” i più grandicelli (10-13 anni) saranno impegnati nella realizzazione di un antico strumento di navigazione, confrontando tecnologie passate e presenti. Nel science show Strumenti Museali Antichi gli strumenti scientifici antichi saranno protagonisti di una spettacolare dimostrazione interattiva. I visitatori potranno ammirare e comprendere l’uso di strumentazioni storiche come l’elettroscopio a foglie, il prisma di Newton e l’anello di Gravesande. In sintesi, un weekend che consentirà a tutti di esplorare la storia della scienza attraverso gli strumenti che hanno plasmato la comprensione del mondo: un’occasione unica per apprezzare l’evoluzione del pensiero scientifico e l’importanza della divulgazione nella costruzione del nostro sapere. Non mancheranno gli appuntamenti con la mostra “Insetti & Co.” e gli spettacoli al Planetario.