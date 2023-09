Terremoto, forte scossa a Pozzuoli: gente in strada

POZZUOLI – Forte scossa a Pozzuoli. La terra torna a tremare in città. Secondo una prima rilevazione la scossa, di magnitudo 3.8 con epicentro nell’area degli Astroni, è stata avvertita sia dai residenti del centro e del lungomare che dei quartieri di Monterusciello, Licola e Agnano. Tanta la paura: in molti sono scesi in strada. Sia la polizia municipale che la Protezione Civile stanno effettuando controlli per verificare eventuali danni. La scossa è stata avvertita anche dai residenti di Fuorigrotta, via Manzoni, del quartiere collinare del Vomero e anche in centro città, oltre che nel puteolano. Da tempo nei Campi Flegrei è in atto fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo.