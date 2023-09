Terremoto a Pozzuoli, il sindaco: “Mantenete la calma”

POZZUOLI – “La scossa delle 19:45 ha la più alta magnitudo registrata dalla ripresa dell’attività del bradisismo (3.8), ed è uno degli eventi sismici di uno sciame ancora in corso – dichiara il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni – Siamo al momento riuniti al Comune, per seguire l’andamento dello sciame e verificare in tempo reale la situazione. So che siete spaventati e preoccupati, ma vi chiedo di mantenere la calma e di affidarvi ai canali ufficiali di comunicazione, che sono in stretto e continuo contatto con l’INGV, la Protezione Civile, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Vi chiedo di contattare i numeri dedicati in caso di segnalazioni da fare o di esigenze collegate all’attività sismica”.