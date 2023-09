POZZUOLI/ Spari a via Napoli, si è costituito il 20enne che ha ferito il rivale

POZZUOLI – Si è costituito Bruno Iannaccone, 20enne di Pozzuoli, che ieri notte ha ferito con due colpi di pistola il 30enne Antonio Carnevale al termine di una violenta lite avvenuta in una traversa di Corso Umberto I a Via Napoli. Il giovane, accompagnato dal proprio avvocato, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. È accusato di tentato omicidio. Dopo il ferimento del rivale, Iannaccone si era dato alla fuga facendo scattare le ricerche che sono andate avanti per tutta la notte. (Seguiranno approfondimenti)