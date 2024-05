Terremoto, cittadini in fuga sul litorale domitio: è caccia a case e hotel

POZZUOLI – Paura, stanchezza e rabbia segnano il volto di molti puteolani. Le scosse di terremoto non si fermano e gli edifici sgomberati presentano ormai il segno più. La Regione sin dalle prime ore è stata vicina al Comune di Pozzuoli e si è attivata allestendo, d’intesa con l’Ente, le tende, le brandine, le sedie e i gazebo necessari alla primissima accoglienza. Sul campo anche i volontari ,tra cui gli psicologi dell’emergenza. Ma c’è chi non si sente ancora sicuro e decide di ‘abbandonare’ la sua terra in cerca di maggiore quiete. Nelle ultime giornate in tanti si sono riversati sul litorale domitio in cerca di case da affittare o di una stanza di hotel.

LA MAPPA DEGLI EDIFICI EVACUATI IN VIA PRECAUZIONALE A POZZUOLI – Tra gli edifici evacuati in via precauzionale a Pozzuoli figurano palazzi ubicati nel cuore della città. Sgomberati infatti alcuni edifici in via Oberdan, via Campi Flegrei, Via Terracciano, via Solfatara, via Artiaco, via Diano, Via Vecchia delle Vigne, via Vecchia Campana.