POZZUOLI/ Vince la solidarietà, cittadini aprono casa agli sfollati

POZZUOLI – Il merito questa volta è dei social. Da ieri sono numerosi i post pubblicati sui vari gruppi Facebook. Cittadini flegrei che aprono le porte delle rispettive abitazioni a chi ha bisogno di riparo perché costretto a lasciare le proprie quattro mura in seguito alle forti scosse di terremoto. Una vera e propria gara di solidarietà, scattata all’unisono, che sta vedendo il coinvolgimento di tante famiglie flegree e non. «Carissimi amici puteolani, sappiate che nel mio piccolo ci sono – scrive la signora Mariagrazia da Quarto – . La sera potete essere ospiti a casa mia per qualche cibo caldo e magari anche per gustarci un caffè oppure se volete vi raggiungo io, non vi abbattete capisco che è difficile. Vi sono vicina». I sopralluoghi hanno portato finora allo sgombero di 21 edifici e all’evacuazione di 46 famiglie. L’attività dei tecnici prosegue con l’arrivo di ulteriori squadre messe a disposizione da vigili del fuoco e ordini professionali. E intanto c’è anche a chi a distanza di chilometri fa sentire la sua solidarietà, come il signor Angelo che vive in provincia di Potenza: «Ragazzi, io sono un puteolano doc, ma vivo a Rionero in Vulture, a circa due ore di auto da Pozzuoli. Se qualcuno di voi volesse passare un fine settimana a casa mia per rilassarsi un po’, sono a disposizione».