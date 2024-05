Terremoto, la terra torna a tremare a Pozzuoli: scossa di magnitudo 3.6

POZZUOLI – Un amaro risveglio per la città di Pozzuoli. I sismografi hanno rilevato un nuovo evento sismico di magnitudo 3.6 localizzato nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è verificato alle 08:28 di questa mattina, alla profondità di 3,9 km. Solo ieri sera, intorno alle 22, l’Osservatorio Vesuviano aveva comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle 19.51 di lunedì e costituito in via preliminare da 168 terremoti con magnitudo massima 4.4. C’è attesa intanto per il vertice interministeriale che oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presiederà a palazzo Chigi. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato che sul tavolo ci saranno “eventuali ulteriori interventi da parte del Governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge dell’ottobre scorso”.