Terremoto, il Prefetto a Pozzuoli alza l’attenzione sulle vie di fuga «Tale se la via è libera»

POZZUOLI – Fenomeno sismico e vie di fuga: ne ha parlato oggi il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che nel pomeriggio è stato negli uffici del comune di Pozzuoli «Le notizie sotto il profilo scientifico ci stanno dicendo che c’è un affievolimento del fenomeno, ovviamente sulla imprevedibilità nessuno può dire di più» ha spiegato il Prefetto che ha voluto rimarcare la sinergia «tra il dipartimento della protezione civile, Prefettura, sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. E ancora con le forze dell’ordine ed il terzo settore e la Croce Rossa». «I vigili del fuoco – ha aggiunto – stanno supportando tutti gli altri enti e al momento si è data una grande dimostrazione di avere un’organizzazione capace di affrontare la situazione». A giudizio del Prefetto «resta all’orizzonte il tema delle vie di fuga per le quali sono stati organizzati servizi di viabilità. La via di fuga è tale se la via è libera».

«