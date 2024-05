«Da rivedere il piano di evacuazione, alla prima difficoltà panico totale e blocco di tutte le vie cittadine»

POZZUOLI – In seguito alle forti scosse di terremoto registrate a Pozzuoli, il segretario cittadino di Forza Italia Carmine Morelli scrive al sindaco Luigi Manzoni, per sottolineare alcune criticità riscontrate. Nella missiva viene chiesto di: “effettuare un censimento di persone anziane e portatori di handicap in modo da intervenire in caso di necessità; effettuare un censimento delle associazioni di volontariato presenti sul territorio e formarli per intervenire in caso di necessità; rivedere il piano di evacuazione, in quanto alla minima difficoltà di questi giorni è fallito quello esistente, portando la città nel panico totale e nel blocco di tutte le vie cittadine“. Forza Italia chiede anche di effettuare corsi gratuiti di primo soccorso in modo che ogni cittadino sappia come comportarsi e di rivedere l’azione dei tecnici che controllano le abitazioni in quanto allo stato attuale non viene rilasciata alcuna documentazione.