POZZUOLI – L’esasperazione ha ormai preso il sopravvento. Tanti puteolani sono in preda al panico dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha visto sgomberare decine di edifici in città. Pochi minuti fa un cittadino ha chiesto di parlare con il sindaco Luigi Manzoni e assalito poi dall’esasperazione per l’attesa ha scavalcato il cancello del Comune, al Rione Toiano.