Terremoto, bloccati i ricoveri all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Bloccati i ricoveri all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo gli ultimi eventi sismici. La decisione è arrivata allo scopo di alleggerire il flusso di pazienti presso il nosocomio flegreo. In particolare sono stati bloccati i ricoveri ordinari, programmati e sono state avviate le pratiche per le dimissioni nei reparti, per quanto riguarda i letti ordinari. «Dei 208 posti letto ne rimarranno circa una settantina, per le sole emergenze e per i malati oncologici, che saranno comunque garantiti – ha fatto sapere il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Mario Iervolino – Credo che nei prossimi 5 o 6 giorni riusciremo ad alleggerire del tutto l’ospedale. Abbiamo riproposto in diverse occasioni in questi mesi le prove di evacuazione e di afflusso massiccio. Abbiamo fatto persino le prove in mare. Ci sentiamo preparati. Abbiamo anche allestito tende nello spazio antistante la postazione del 118 e, in collaborazione con l’ASL Napoli 1, abbiamo prodotto un piano bradisismo, deliberato poi dalla Regione Campania».