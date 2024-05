POZZUOLI/ Volontari della Protezione Civile aggrediti a via Napoli

POZZUOLI – Nelle concitate ore post terremoti di lunedì sera, a via Napoli alcuni volontari della Protezione Civile sono stati aggrediti al loro arrivo nei pressi del lungomare Sandro Pertini. «Scendete da quella macchina, chiamate il sindaco» ha urlato un uomo che ha bloccato un’auto e aperto la portiera tra il caos generale. Le immagini dell’aggressione sono stati riprese e messe in rete da Fanpage in cui si vedono più persone inveire contro i volontari tra le urla di donne e bambini. L’auto è stata colpita anche con calci e pugni hanno poi raccontato alcuni testimoni.

LA SOLIDARIETA’ – Vicinanza e solidarietà sono state espresse dai colleghi siciliani dei volontari aggrediti: «La Protezione Civile di Modica, esprime la massima solidarietà e vicinanza ai colleghi di Napoli. – hanno fatto sapere con una nota – Alcuni di essi, intenti a portare aiuto alla comunità di Pozzuoli dopo le scosse di terremoto, sono stati aggrediti verbalmente. Minacciare il volontario e percuotere i mezzi, non risolverà di sicuro i problemi che si sono creati, anzi, porterà ritardi nei soccorsi. Essere arrabbiati è logico, ma non siamo noi la causa di quanto accaduto. Noi saremo sempre presenti, sempre volontariamente»