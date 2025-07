Arrestato il complice dell’uomo morto in un canale a Varcaturo: è un 17enne

VARCATURO – I carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, a carico di un 17enne del posto, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione ed omissione di soccorso. Il giovane è il complice di Antonio Esposito, il cui cadavere è stato trovato questa mattina in un canale a Varcaturo. Le indagini, condotte repentinamente dai carabinieri attraverso un’intensa e serrata analisi dei sistemi di videosorveglianza, rilievi tecnici e l’ascolto di numerosi testimoni, hanno permesso di individuare immediatamente il presunto autore, che è stato sottoposto a fermo e condotto presso il CPA – Colli Aminei, in attesa di convalida.