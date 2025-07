Duemila articoli contraffatti della SSC Napoli e di altre squadre di serie A: denunciato 54enne

NAPOLI – I carabinieri della compagnia Napoli centro stanno effettuando un servizio a largo raggio per la lotta alla contraffazione. In questo mercato nero spesso nelle mani della criminalità organizzata i militari stanno setacciando le zone maggiormente frequentate dai turisti come il centro storico e i quartieri spagnoli. Durante le operazioni é stato denunciato un 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri durante un’irruzione in borghese all’interno di un deposito a piazzetta San Carlo alle Mortelle. Nel locale sono stati rinvenuti circa 2mila articoli di merchandising contraffatti della SSC Napoli e di altre squadre di serie A. Trovati anche mille petardi e fuochi d’artificio. Locale e materiale sono stati sequestrati. Il 54enne dovrà rispondere di detenzione di marchi/materiale contraffatto e di materiale pirotecnico, senza la prescritta autorizzazione.