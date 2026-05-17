Motociclista di Pozzuoli coinvolto in un incidente: è grave

PESCASSEROLI – Un giovane motociclista di Pozzuoli è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto lungo la strada che collega Pescasseroli a Gioia dei Marsi. A riportarlo è il sito di informazione Terre Marsicane. Secondo quanto si apprende le condizioni del giovane sarebbero apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il motociclista è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono ritenute estremamente critiche.

*Foto Terre Marsicane