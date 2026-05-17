POZZUOLI/ Borse di studio per il concorso “Legalità e Territorio”

POZZUOLI – L’Osservatorio sulla legalità istituito dal Comune di Pozzuoli incontra gli studenti della zona flegrea nell’ambito dell’iniziativa “A scuola di legalità e di giornalismo”. Nei giorni 18, 25 maggio e 3 giugno sono in calendario “forum e talk anticamorra” con vari istituti scolastici di primo e secondo grado per dibattere sui temi della legalità, della partecipazione alla vita democratica e della comunicazione. Gli incontri avverranno di mattina in due fasce orarie (9,30-11,30 e 11,30-13,30): al progetto aderiscono l’Ordine giornalisti della Campania, l’Ordine avvocati di Napoli, magistrati impegnati nella lotta alle mafie, scrittori, personaggi dello spettacolo, dello sport e l’Assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Pozzuoli che ha istituito il concorso “Legalità e Territori”, per il quale è prevista l’erogazione di sei borse di studio.

IL PROGRAMMA – Per aderire gli studenti delle scuole prescelte dovranno partecipare agli incontri tematici in calendario e presentare, entro il prossimo 30 giugno, un elaborato inerente ai temi trattati. Per ciascun incontro tematico sarà assegnata una borsa di studio all’elaborato ritenuto migliore, la premiazione si svolgerà nel mese di settembre. Il primo dei tre appuntamenti – dal titolo “Cyberbullismo” (gli altri due avranno come tema dominante il Femminicidio e la Costituzione) – è previsto lunedì 18 maggio presso il teatro della chiesa di Sant’Artema di Monterusciello: per gli istituti comprensivi, il Comune di Pozzuoli ha messo a disposizione il servizio di trasporto scolastico.