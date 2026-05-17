A Quarto in scena “Maggio della Legalità”

QUARTO – Oggi a Quarto è andata in scena una giornata all’insegna della partecipazione e dell’impegno nell’ambito del Maggio della Legalità. Mostre e lavori realizzati dagli studenti, laboratori creativi, momenti di confronto e il ciclotour dei beni confiscati hanno coinvolto cittadini, associazioni e famiglie in un percorso condiviso di memoria, responsabilità e futuro. «La legalità si costruisce ogni giorno, insieme, attraverso i piccoli gesti, la presenza e l’esempio. – spiega il sindaco Antonio Sabino – Un’altra bella pagina per la nostra comunità, costruita insieme con entusiasmo, partecipazione e voglia di guardare al futuro nel segno della legalità e del rispetto delle regole.»