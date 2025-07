“Il suono della bellezza” Concerto al tramonto a Pozzuoli

POZZUOLI – L’Associazione Philarmonica Phlegrea propone l’esecuzione della “Sinfonia Numero 7 in la maggiore op. 92” e “Coriolano Ouverture op. 62” di Ludwig van Beethoven presso La Corte della “Residenza storica Villa Avellino”, in un concerto totalmente gratuito. I due capolavori del sinfonismo romantico saranno eseguiti dall’orchestra Philarmonica Phlegrea formata, per l’occasione, da 40 professori d’orchestra e diretta dal Maestro Rosario Assante di Cupillo. L’unica data proposta è Giovedì 31 Luglio alle ore 21. Questo concerto fa parte di una rassegna dal titolo: “il suono della bellezza” che si propone di diffondere e divulgare la bellezza della musica classica in contesti fortemente evocativi. Convinti infatti che la zona flegrea sia ricca di straordinarie bellezze, l’Associazione intende, con il proposto spettacolo, valorizzare ancor di più Pozzuoli che, con la sua storia e i suoi monumenti, è lo scenario perfetto per l’opera che si intende eseguire. La Settima sinfonia dì Ludwig Van Beethoven op. 92 preceduta dall’ouverture “Coriolano” op.62 non è mai stata eseguita in epoca moderna nel territorio puteolano e flegreo. Un repertorio impegnativo, ma noto, che può dare sicuramente risalto alla città, incentivandone ulteriormente il turismo attraverso proprio il “suono della bellezza”. Partners della manifestazione: Active Pozzuoli, Pro loco Puteoli – Pozzuoli, Federalberghi Campi Flegrei, Residenza Storica Villa Avellino.

L’ASSOCIAZIONE – “Philarmonica Phlegrea” fonda le sue radici in un ensamble nato per volontà del Maestro Rosario Assante di Cupillo nel 1997 costituito da amatori e professionisti. L’attuale orchestra è formata esclusivamente da professionisti del settore: docenti dei conservatori di Napoli e Salerno nonché da musicisti che collaborano stabilmente con il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno. All’orchestra si aggiunge all’occorrenza anche il coro, formato da amatori che seguono un percorso di formazione corale tenuto dal Maestro Assante di Cupillo e da professionisti che collaborano con il Teatro San Carlo di Napoli e con il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno.

IL DIRETTORE – Il Maestro Rosario Assante di Cupillo ha studiato canto lirico, composizione e direzione d’orchestra con i maestri V.Profeta, L.Tomei e Nicola Samale e si è laureato con lode in direzione d’orchestra presso il conservatorio San Pietro a Majella di Napoli .

Ha collaborato con diverse fondazioni lirico sinfoniche nazionali ed estere. Ha diretto il coro e l’orchestra Philarmonica Phlegrea in diversi concerti tenuti tra Monte di Procida e Pozzuoli finanziati con il contributo di Città Metropolitana di Napoli. È assistente del maestro Roberto Abbado e ha seguito nell’anno corrente stagione (2024/25) le produzioni: Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi di G. Puccini Presso il Teatro Comunale di Bologna, Macbeth di G. Verdi al Teatro Regio di Parma in occasione dell’inaugurazione del Festival Giuseppe Verdi, Sinfonia numero 9 di L,Van Beethoven al Teatro regio di Parma, Lucrezia Borgia di G. Donizetti al Teatro dell’ Opera di Roma.