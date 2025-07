Giallo di Varcaturo, fermato un complice. Il cadavere recuperato nel canale di un terreno privato

VARCATURO – Dopo la rapina e la morte del presunto complice avrebbe girovagato per tre giorni tra viale dei Pini Nord e le stradine di Varcaturo uno dei componenti della banda che venerdì ha preso di mira il distributore di carburanti “Ital Mare”. E’ quanto sarebbe emerso nelle ultime ore in merito ai fatti di Varcaturo. L’uomo si troverebbe ora in stato di fermo. Potrebbe essere stato lui anche l’autore della telefonata anonima indirizzata ai familiari di Antonio Esposito: “andate a cercare lì” ha detto sabato scorso la voce anonima, indicando i terreni acquitrinosi di via Domitiana come luogo dove trovare il 30enne scomparso il giorno precedente.

IL CADAVERE – Intanto in questi minuti proseguono le operazioni per recuperare il cadavere rinvenuto in mattinata ai margini di un terreno all’interno di una proprietà privata che sorge lungo via Domitiana. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Giugliano, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il pm della Procura di Napoli. Le ricerche finora sono state coordinate dalla Prefettura di Napoli nell’ambito del piano provinciale di ricerca persone scomparse. *seguiranno aggiornamenti