Giallo di Varcaturo verso la svolta: trovato un cadavere nei pressi del distributore di benzina rapinato

VARCATURO – Potrebbero essere arrivate a un punto di svolta le ricerche di Antonio Esposito, il 30enne scomparso venerdì scorso in seguito a una rapina consumata ai danni del distributore di carburanti “Ital Mare”, a Varcaturo. Poco fa è stato rinvenuto un cadavere in un canale, in una zona vicina all’area dove per due giorni sono state condotte le ricerche da parte dei sommozzatori e delle unità cinofile. Potrebbe essere quello del 30enne sospettato – insieme ad altri due complici – di aver messo a segno una rapina venerdì pomeriggio proprio ai danni della “Ital Mare”. Sul posto in questi minuti ci sono i carabinieri e personale del 118. *seguiranno aggiornamenti.