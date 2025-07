Mistero a Varcaturo, si cerca un 30enne «Sparito dopo una rapina»

VARCATURO – Non c’è traccia di A.E., 30enne napoletano, sparito venerdì pomeriggio dopo una rapina al distributore di carburante “Ital Mare”, a Varcaturo. Domenica sera e per quasi l’intera giornata di oggi i sommozzatori dei vigili del fuoco e le unità cinofile hanno scandagliato i terreni e i canali tra Varcaturo e Lago Patria alla ricerca dell’uomo. Il luogo sarebbe stato indicato durante una telefonata fatta ai familiari che a loro volta ne hanno denunciato la scomparsa. Sposato, padre di tre bambini, con diversi precedenti penali alle spalle, A.E. era sottoposto agli arresti domiciliari quando, nella giornata di venerdì, avrebbe preso parte alla rapina.

LA SCOMPARSA – Qualcosa però sarebbe sarebbe andato storto durante la fuga. Per l’intera mattinata di lunedì la moglie e i familiari del 40enne hanno atteso invano l’esito delle ricerche. Al momento nessun cadavere – come segnalato nella telefonata – è stato rinvenuto in zona. Numerosi sono invece gli interrogativi che infittiscono il giallo: perché l’uomo è sparito e non dà notizie di sé da ormai oltre quattro giorni? Che fine hanno fatto i due presunti complici della rapina che avrebbe fruttato poche centinaia di euro? Cosa è successo durante la rocambolesca fuga? Domande che si stanno ponendo i familiari che in queste ore stanno proseguendo le ricerche lungo l’intera fascia costiera.