BACOLI/ Savoia e la “Josite”: il consigliere (FdI) attacca il sindaco sul lido Aurora

BACOLI – «E’ il più grande fallimento del sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Il lido Aurora doveva servire ai cittadini, doveva essere dato alla comunità. 7 anni di nullità, ha fatto un bando per affidarlo ai privati – ha detto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nello Savoia in un video pubblicato su Facebook – lo annulliamo in autotutela e vogliamo farci una biblioteca, invece, è un lido abbandonato nel degrado assoluto. Sono i 7 anni del sindaco». Il caso Lido Aurora va avanti da oltre un decennio e Savoia ritorna ad utilizzarlo per scagliarsi contro il sindaco Josi Della Ragione in un momento storico particolare, che vede Bacoli alle prese con le conseguenze della forte scossa di magnitudo 4.6 e i danni provocati dal maltempo “Raccontiamo tutto sui social ma la verità a Bacoli è questa, lo dicono i fatti, venite a Bacoli e guardate, 7 anni di degrado dove i cittadini devono farsi il bagno tra pericolo, spazzatura e degrado. La verità che deve sapere Bacoli e chi non è di Bacoli – ha concluso Savoia – è che raccontare bugie sui social distrugge la verità che è palese sotto gli occhi di tutti”.