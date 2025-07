«Salvate la Polisportiva Partenope» l’appello di 43 giovani atleti

NAPOLI – Riceviamo e pubblichiamo dai giovani atleti della Polisportiva Partenope, gloriosa società che a causa di un contenzioso con il Demanio rischia di chiudere i battenti. L’associazione ad oggi annovera circa mille iscritti.

LA LETTERA – «Noi ragazzi della Polisportiva Partenope sentiamo il bisogno di far sentire la nostra voce e di raccontare cosa significhi per noi far parte di questa realtà. Siamo molto preoccupati: rischiamo di essere vittime innocenti di una situazione che sappiamo essere complessa. Qui siamo seguiti con cura e attenzione, e ci vengono trasmessi i più alti valori dello sport. In questo ambiente sono nate grandi amicizie che durano da anni, anche fuori dal campo, e che coinvolgono le nostre famiglie. Qui cresciamo con valori e ideali profondi; siamo una generazione fuori dal coro, pulita, studiosa, corretta, diversa da quella che spesso viene descritta come superficiale. Sappiamo che la nostra associazione è storica, che ha visto crescere grandi campioni ed è una risorsa preziosa che non può estinguersi per una questione giudiziaria. L’importanza di questa struttura non può essere cancellata da una controversia legale. Noi crediamo molto in questo progetto e in ciò che rappresentiamo. Desideriamo che le istituzioni ci sostengano, comprendendo che metterebbero per strada migliaia di ragazzi che qui hanno trovato una vera casa. La Polisportiva Partenope è da decenni una fucina di talenti sportivi, molti dei quali hanno raggiunto risultati di rilievo nazionale e internazionale. Tra i nomi più noti che sono passati di qui ci sono Elio Fusco, leggendario mediano di mischia e allenatore di rugby, che ha rappresentato la nazionale italiana e guidato la squadra alla conquista di due storici scudetti negli anni Sessanta. Poi ci sono Ninni Giuliano, Ugo Silvestri, Sandro Gelormini, Michele Carlotto, Ugo Gargiulo e Marcello Martone, tutti protagonisti delle vittorie storiche del club. Nel judo, Nicola Tempesta è stato un esempio per tutti noi, così come Giuseppe Di Capua nel canottaggio, che ha vinto una medaglia d’oro olimpica. Anche nella pallacanestro, con Manfredo Fucile e i fratelli Errico, e nella pallavolo, con Andrea Ballabio e Claudio Cicatiello, abbiamo avuto atleti di rilievo, così come nelle squadre femminili che hanno conquistato titoli regionali e nazionali. Non dimentichiamo Aurora Staiano e Ginevra Barbato nella ginnastica ritmica, e tanti altri che hanno trovato qui il posto giusto per crescere. Questi nomi sono solo una parte di una tradizione sportiva che continua a rinnovarsi, con tanti di noi che ogni anno trovano nella Partenope il luogo ideale per imparare, migliorare e raggiungere traguardi importanti nello sport e nella vita. Per noi, la Polisportiva Partenope è un punto di riferimento, un luogo dove si cresce davvero e si imparano i valori più alti dello sport e della vita. Per questo chiediamo alle istituzioni di intervenire per garantire la continuità di questa realtà, anche aprendo un tavolo di confronto che vada oltre il contenzioso legale e tenga conto della funzione sociale che questa associazione svolge ogni giorno. Chiediamo che si agisca con responsabilità e lungimiranza, affinché la Partenope possa continuare a essere la nostra casa, la nostra scuola di vita e un esempio di eccellenza per Napoli e per tutti i ragazzi che verranno dopo di noi.»

I FIRMATARI

Francesco Parisi

Ciro e Francesco Luongo

Cristian Baldi

Walter Bazzicalupo

Mattia Schettino

Simone Catapano

Ciro Traesio

Vittorio Traesio

Cristian Baldi

Mario De Luca Bosso

Godstime Caiazzo

Alice Filardi

Matteo Filardi

Emanuele Canfora

Luca Pierro

Gabriele Adinolfi

Luigi Apetino

Mattia D’Alessandro

Matteo Castaldo

Antonio Luciano

Pier Luigi Cipolletta

Lorenzo Cipolletta

Bruno Rippa

Edoardo Migliaccio

Matteo e Lucio Distinto

Filippo Sciaciotti

Lorenzo Prota

Fabrizio Pacchiano

Cristian Collino

Luca Bellardini

Pellicciotti Francesco

Edoardo Papa

Gennaro lorito

Carlo Lapitan

Antonio Sdelatato

Lorenzo Manselli

Giulio Manselli

Paolo Caruso

Alessandro Cozzolino

Andrea Brandi

Gennaro Platone