Maltempo, prorogata di 24 ore l’allerta meteo a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di 24 ore, ossia fino alle 23.59 di domani 8 luglio, su tutto il territorio regionale, il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo. I temporali saranno veloci e improvvisi e caratterizzati anche da fulmini, raffiche di vento e grandinate. Le precipitazioni potranno rivelarsi molto intense in un breve arco temporale e determinare un forte impatto al suolo, ma è impossibile fare una previsione certa su quando esattamente e in quale porzione di territorio si abbatteranno. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale. Tuttavia, sulla base dell’analisi relativa al quadro meteo, il Centro Funzionale della Campania evidenzia che i temporali tenderanno via via a diminuire, in termini probabilistici, a partire dal pomeriggio di domani. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Si segnala che, in ogni caso, il rischio idrogeologico permarrà anche in assenza di nuove precipitazioni e quindi almeno fino alle 23.59 di domani.