Parcheggi liberi a Pozzuoli: nuovi orari al Caligoliano e al mercato ittico

POZZUOLI – Con la stagione estiva cambiano gli orari di apertura e chiusura del parcheggio pubblico a sosta libera del “Mercato Ittico all’Ingrosso” di Via Fasano e del Molo Caligoliano per il periodo compreso tra l’8 luglio e il 15 settembre 2025. Dalla domenica al venerdì l’apertura è programmata per le ore 09:00, mentre la chiusura alle ore 01:00 del giorno successivo; il sabato l’apertura resta per le ore 09:00 mentre la chiusura è prevista per le ore 02:00 del giorno successivo. Resta inoltre confermato l’obbligo di ritiro delle autovetture, in sosta nell’ambito delle suddette aree di parcheggio a sosta libera, entro gli orari di chiusura come stabiliti, in mancanza del quale è disposta la rimozione forzata.