Terremoto a Pozzuoli, controlli e sopralluoghi nelle scuole del territorio

POZZUOLI – Da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte. Sono tante le persone che sono state svegliate dal terremoto con epicentro nei Campi Flegrei. La scossa, di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. In questi minuti, al Comune di Pozzuoli, si stanno intanto programmando i sopralluoghi nelle scuole. I tecnici si recheranno presso tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, per verificare eventuali danni alle strutture.