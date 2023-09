Scossa a Pozzuoli, treno fermi per controlli

POZZUOLI – “Nel nodo di Napoli, la circolazione ferroviaria è sospesa, in via precauzionale, a Napoli Centrale e sulle linee Alta Velocità Roma – Napoli – Salerno, Napoli – Villa Literno, Napoli – Aversa e Napoli – Torre Annunziata per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di un evento sismico che ha interessato la zona. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 120 minuti. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti“. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana in seguito alla scossa di magnitudo 4.2 avvenuta nella notte.