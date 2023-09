Scossa a Pozzuoli di magnitudo 4.2, è la più forte di sempre. Disposta la chiusura delle scuole. Il sindaco: «Controlli in corso»

POZZUOLI – È la scossa più forte di sempre quella registrata alle 03:35 di questa mattina a Pozzuoli. L’evento sismico è stato di magnitudo 4,2 ± 0,3 localizzato lungo la costa nei pressi del quartiere Bagnoli del comune di Napoli. Il sisma si è prodotto alle 03:35 alla profondità di 2,87 km. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito in quasi tutta la città di Pozzuoli e nei vicini comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida, a Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli. Nonostante la forza della scossa, che è stata la più forte di sempre, non si registrano al momento danni.

SCUOLE CHIUSE – Intanto dalle 3 di questa notte il sindaco Gigi Manzoni e l’assessore Vittorio Festa sono al lavoro per predisporre ulteriori controlli negli edifici scolastici di tutto il territorio. In contatto con la Prefettura di Napoli e la Protezione Civile, sono state avviate una serie di attività di monitoraggio che hanno indotto alla sospensione delle attività scolastiche per la giornata di oggi.

LE PAROLE DEL SINDACO – «Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l’INGV. La scossa é stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche. Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza, e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. É difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro.»

.