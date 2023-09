POZZUOLI/ Sospese licenze di somministrazione di alimenti e bevande a tre stabilimenti balneari di Licola

POZZUOLI – Sospensione dell’intera attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per tre stabilimenti balneari di Licola che di notte si trasformano in discoteche. E’ la misura adottata dal comune di Pozzuoli, in seguito ai controlli effettuati dalla Polizia Municipale nelle scorse settimane. Gli stabilimenti sorgono in viale Sibilla, ai civici 8, 10 e 14 e sono riconducibili alle attività dei legate ai lidi Neredi, Makai, e Noah. Le sospensioni sono arrivate attraverso ordinanze a firma della dirigente della Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico Sabina Minucci.

LE ORDINANZE – In tutti e tre i casi, il locale oggetto di ordinanza di sospensione “svolgeva in luogo aperto al pubblico attività di trattenimento danzante (Discoteca) con capienza superiore alle 200 persone senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa”. Per il locale che sorge al civico 10 di viale Sibilla la sospensione dell’intera attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è pari a 8 giorni; per quello al civico 8 è di 5 giorni; per il terzo, al civico 14, è invece di 10 giorni.