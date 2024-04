Scossa di magnitudo 3.9 nei Campi Flegrei, Ermanno Schiano: «Basta protagonismi, ora azioni concrete»

BACOLI – «Vivo in queste ore i vostri stessi timori e le vostre stesse paure. La scossa di questa mattina è stata forte, ma fortunatamente non ha provocato danni né particolari criticità. Questo è un segnale importante: vuol dire che il fenomeno, seppur suggestionante, viene retto dalle nostre strutture così come accade ormai da decenni. Detto questo, però, è doveroso non abbassare la guardia. Ne abbiamo parlato qui a Bacoli con il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. C’è bisogno di verifiche e di interventi, laddove necessari, ma soprattutto c’è bisogno di uno stretto coordinamento tra le istituzioni. In queste situazioni la popolazione non ha bisogno del “primo della classe” o del più bravo ad accaparrarsi telecamere, microfoni e taccuini. Non ha bisogno di fughe in avanti. La propaganda lasciamola alle campagne elettorali. Pertanto l’invito che mi preme farvi è quello di ascoltare e seguire solo ed esclusivamente le istituzioni, in primis gli esperti e i tecnici dell’Osservatorio Vesuviano e della Protezione civile che giorno e notte lavorano per la popolazione flegrea». Così il candidato sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano, in seguito alla scossa di magnitudo 3.9 che questa mattina ha colpito l’intera area flegrea e i comuni limitrofi.