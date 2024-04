«Pozzuoli torni ad essere centrale nella gestione del bradisismo»

POZZUOLI – «Siamo consapevoli di non poter fermare i fenomeni naturali, ma allo stesso tempo sappiamo che la Politica ha l’obbligo di mettere in campo tutte le azioni possibili per garantire la massima tranquillità e sicurezza. Innanzitutto partendo dal lavoro sinergico di tutte le forze politiche, affinché si possano sbloccare subito tutte le opere previste dal piano intermodale, disporre una verifica costante sia degli edifici pubblici, come scuole e ospedali, che privati; nonché il controllo di tutte le infrastrutture presenti sul territorio quali ponti, tunnel e strade utilizzabili per vie di fuga. Attuare un piano straordinario della gestione del traffico, che tenga conto anche dei cantieri presenti sugli snodi principali, in modo da rafforzare la presenza degli addetti alla viabilità; ma soprattutto Pozzuoli ha la necessità di acquisire una centralità nella gestione relativa al fenomeno bradisismo.» Così il gruppo di Italia Viva Pozzuoli dopo i fatti della giornata seguiti alla scossa di magnitudo 3.9 registrata nella mattinata di sabato.