POZZUOLI – In relazione all’evento sismico di ieri mattina e in attuazione dei protocolli per la sicurezza, i siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei sono stati temporaneamente chiusi al pubblico. Lo stop alle visite sarà in vigore fino alla comunicazione della conclusione dello sciame sismico in corso e all’effettuazione delle verifiche tecniche previste.