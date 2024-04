POZZUOLI/ Taxi abusivo si schianta contro auto di carabinieri e vigilanza a Licola: 4 feriti

POZZUOLI – Attimi di paura a Licola dove un taxi abusivo, guidato da un giovane immigrato, ha provocato un incidente nel quale sono rimaste coinvolte tre vetture, tra cui una dei carabinieri e una di una società di vigilanza privata. Il bilancio conta in totale quattro feriti: madre, figlia e due carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 nei pressi di via Domitiana a Licola Borgo, zona da anni trasformata in terminal dai tassisti abusivi che coprono la tratta Licola-Pescopagano con mezzi spesso senza copertura assicurativa, revisione e senza il minimo rispetto delle norme di sicurezza.

LA PAURA – Dopo l’impatto il conducente del veicolo avrebbe anche tentato la fuga a piedi ma è stato fermato. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo i primi soccorsi sul posto, hanno trasferito i quattro presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli: madre e figlia in codice giallo, i due militari in codice verde. Le condizioni di tutti i feriti comunque non destano particolari preoccupazioni.

