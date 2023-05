Tenta una rapina ad un supermercato a Licola: 26enne bloccato dalla folla

LICOLA – Arrestato dai poliziotti dopo aver tentato una rapina in via Nullo, a Licola. Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via San Nullo a Giugliano in Campania per una segnalazione di una tentata rapina in un supermercato.

L’ARRESTO – I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un gruppo di persone che avevano fermato un uomo ed hanno accertato, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che lo stesso, dopo aver minacciato la cassiera brandendo una chiave a croce, le aveva intimato di consegnargli l’incasso ma era stato bloccato dal titolare dell’attività. L’uomo, un 26enne di Giugliano in Campania, è stato arrestato per tentata rapina.