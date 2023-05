POZZUOLI/ Auto in fiamme ad Arco Felice «Abbiamo sentito un boato»

POZZUOLI – Attimi di paura ieri in strada a Pozzuoli dove un’auto è andata in fiamme. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.40 all’altezza di via Montenuovo Licola Patria, ad Arco Felice. «Improvvisamente abbiamo sentito un boato» ha raccontato un testimone. Il veicolo è stato poi avvolto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio sprigionatosi da un’auto in fiamme, e i carabinieri per gli opportuni rilievi. Non si sono registrati feriti né danni ad altre auto. (Foto di Massimiliano Longobardo)