CALCIO/ Il Rione Terra sogna ancora: vince la prima partita dei play-off di promozione

SESSA AURUNCA – Il Rione Terra vince la partita dei play off per la promozione in Eccellenza contro la Sessana. I flegrei avevano a disposizione solo la vittoria, che è arrivata in trasferta dopo una partita combattuta. Ora li attende la finale di girone con il Neapolis, partita da vincere per accedere alla finalissima per la promozione.

LA SFIDA – La partita tra Rione Terra Calcio Sibilla e Sessana, che è ormai diventata un grande classico di questa stagione di promozione, giunge alla sua resa dei conti con il primo turno dei playoff. Le due squadre, arrivate rispettivamente terza e quarta nel girone A, si sfidano al “Prassino” di Sessa Aurunca in una cornice di pubblico che testimonia l’importanza della posta in palio: la finale playoff del girone. Gli ospiti passano in vantaggio in chiusura di primo tempo con un destro fulmineo di Mari, che contribuisce ad aumentare la tensione di una ripresa che vede prima il pareggio della Sessana con Di Palma e poi il nuovo vantaggio del Rione Terra Sibilla con Cirino su rigore.

LA PARTITA – Dopo i primi minuti di adattamento su un campo in erba naturale che rende difficile il gioco palla a terra, i primi pericoli arrivano dalle palle inattive. All’8′ ci prova Sardo con una punizione insidiosa che costringe un difensore ad un intervento che sfiora il palo, mentre sul seguente calcio d’angolo Iervolino mette alto di testa. Al 16′ la Sessana si rende pericolosa su una rimessa laterale, quando Celio beneficia di una sponda e costringe Navarra al miracolo. Il momento per i padroni di casa è positivo, e al 26′ Esposito fa da sponda dal secondo palo per l’intervento in allungo di Marraffino che sorvola la traversa. Dieci minuti più tardi una grande apertura volante di Cirino innesca Mari, che sguscia fra due sulla fascia e si accentra tirando un destro troppo centrale. È solo il preludio alla rete: al 45′ Granata recupera un pallone a centrocampo e manda all’uno contro uno Mari, che dopo una sterzata fulmina De Lucia sul suo palo. La Sessana reagisce nel recupero in seguito ad un’incomprensione difensiva dei flegrei, ma Nugnes viene stoppato da Navarra e Marraffino spara alto sulla ribattuta. Nella ripresa i padroni di casa reagiscono con furore: al 61′ una grande giocata di Di Palma in mezzo a tre uomini fissa il punteggio sull’1-1. La Sessana sfiora anche il sorpasso al 71′, ma Cafaro si ferma sul palo con il tiro in diagonale. Poco dopo arriva quindi la svolta col mani in area gialloblu che costa il tiro dagli undici metri. Dopo un’interminabile attesa per battere il penalty, dovuta alle intemperanze avversarie, Cirino resta glaciale e al 79′ firma il nuovo vantaggio. I padroni di casa si riversano quindi in attacco alla ricerca del pareggio, ma ci vanno solo vicino col rientrante Fava Passaro, che sfiora il palo di testa. Dopo 8′ di recupero, può quindi scatenarsi la festa del Rione Terra Sibilla, che accede alla finale playoff del girone A.

AC SESSANA: De Lucia, Esposito (46′ Fava M.), Sabatasso, Celio (86′ Fava Passaro), Noviello, Sacco, Nugnes (60′ Di Palma), Otranto, Marraffino, Cafaro, De Iorio.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Lanuto, Iervolino, Romano, De Vito (69′ Del Giudice), Cirino, Granata, Mennella (64′ Castaldo), Mari (88′ Migliaccio), Lucignano (85′ Improta), Sardo (87′ Gallo).

MARCATORI: 45′ Mari, 61′ Di Palma, 79′ rig. Cirino

ARBITRO: Vincenzo Oliva (Nocera Inferiore)

ASSISTENTI: Dario Benvenuto (Nocera Inferiore) e Marco Giugno (Avellino)

NOTE: Ammoniti Esposito, Marraffino, Noviello, Di Palma (SES), Lucignano (RTS). Espulso Di Palma a fine gara per proteste. Recupero 3′ 1°T, 8′ 2°T