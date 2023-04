«White Chill Out» porta alla ribalta nazionale Pozzuoli e la sua cucina di pesce

POZZUOLI – Un viaggio tra il porto e il lungomare, i gozzi dei pescatori e le bellezze archeologiche e storiche della città per giungere ai piedi del Rione Terra, la rocca antica che custodisce millenni di vita della città di Pozzuoli. Cicerone d’eccezione Nicola Scamardella, titolare del “White Chill Out” di via Napoli, figlio d’arte di tre generazioni di ristoratori. Con lui si sono mosse le telecamere de “L’ingrediente Perfetto”, programma condotto da Mariagrazia Cucinotta sulla rete nazionale de “La7”.

IL VIAGGIO – Nicola ha portato la tradizione culinaria della città di Pozzuoli alla ribalta mediatica dopo una passeggiata suggestiva nel borgo storico, facendo accendere i riflettori sulle specialità di crudo come tartare e carpacci. Su tutti il pesce a chilometro zero pescato nelle acque flegree come il calamaro di Procida al “tonnacchietto” locale, abbattuti, tagliati e preparati in tartare per esaltare le loro peculiarità. Insieme ai carpacci e ai crudi un marchio di fabbrica del White Chill Out.