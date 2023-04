POZZUOLI/ Spettacolo azzurro ad Arco Felice: è tutto pronto per la festa scudetto – LE FOTO

POZZUOLI – Nastri bianchi e azzurri, tricolori, striscioni e le gigantografie dei calciatori del Napoli. E’ uno spettacolo la piazza Aldo Moro di Arco Felice che, come tante altre zone della città di Pozzuoli, è stata addobbata a festa. Da ieri sera, fino alle sei di questa mattina, un gruppo di residenti-tifosi, è stato impegnato nella realizzazione di una delle più belle scenografie realizzate nelle piazze dell’area flegrea. Dove, domani, in caso di vittoria matematica dello scudetto, andrà in scena una grande festa.