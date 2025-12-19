SuperEnalotto: a Giugliano centrato un “5” da oltre 57mila euro
GIUGLIANO – Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 18 dicembre, come riporta Agipronews, centrato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, un “5” da 57.972,02 euro presso il Tabacchi Maisto in via degli Innamorati, 26. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 19 dicembre, sale a 93,6 milioni di euro.