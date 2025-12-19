Scandalo Rione Terra, processo riparte con un nuovo collegio

POZZUOLI – Riprende il processo sull’assegnazione del bando di gara per la valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli a carico dell’ex sindaco di Vincenzo Figliolia (difeso dall’avvocato Luigi de Vita), imputato insieme ad altri per associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta: il Comune di Pozzuoli s’è costituito parte civile ed è rappresentato dall’avvocato Gennaro Tortora. Si era resa necessaria la riassegnazione al nuovo collegio a) della sezione 7 dopo la incompatibilità di un giudice facente parte del collegio c) della stessa sezione. Si ripartirà lunedì 29 dicembre (ore 9) dinanzi al collegio presieduto dal giudice Marta Di Stefano con il prosieguo dell’esame del capitano della Guardia di Finanza che aveva minuziosamente spiegato l’attività di indagine che aveva portato all’ordinanza cautelare.