Cavalieri e senatori dei dottori commercialisti: premiata la flegrea Francesca Laita

NAPOLI – Una cerimonia solenne per rendere omaggio a una vita professionale fatta di impegno, dedizione e competenza. Al Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli si è svolta la consegna dei riconoscimenti di Cavalieri e Senatori ai dottori commercialisti, iniziativa promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli. Un momento carico di emozione per i professionisti che hanno raggiunto e superato i vent’anni di iscrizione all’Ordine, celebrando un percorso costellato di traguardi, successi e contributi significativi alla professione. “Siamo stati fermi per il periodo del Covid, – ha dichiarato il presidente dell’ordine, Eraldo Turi – ma ricominciare sta a significare una cerimonia che fa contenti l’ordine e tutti i consiglieri ma tutti colleghi che vengon premiati dando loro il giusto apprezzamento”. Ed ha concluso: “Il consiglio che do a chi si approccia a questa professione è quello di essere modesti, essere presente e fare l’interesse di tutti i colleghi dell’ordine”. Tra i professionisti insigniti della simbolica spilla e dell’attestato, a ricevere il riconoscimento come Cavaliere dell’ordine dei commercialisti, la dottoressa Francesca Laita, sorella della giornalista televisiva Caterina, che annovera anni di iscrizione e professione, traguardi importanti e successi maturati. Un cognome che ha segnato molti tratti distintivi in ambito, sottolineati dalla penna che fu del padre, Luigi Laita, ma che lei ha portato regalando alla professione nuova esperienza e carattere.