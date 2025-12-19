POZZUOLI/ Il “disastro” di via Marconi tra lavori lumaca e mancata programmazione rischio riapertura tra un anno

POZZUOLI – Prima sei mesi, ora un anno. Si dilatano i tempi per la riapertura di via Marconi, importante strada di collegamento tra via Napoli, centro storico e la parte alta di Pozzuoli. Nonostante le rassicurazioni giunte dagli ex assessori ai lavori pubblici e alla mobilità, la data di fine lavori è stata spostata alla “primavera-estate prossima” secondo quanto trapela dagli uffici del comune di Pozzuoli. Un disastro in termini di viabilità ma, soprattutto, in termini economici visto che le numerose attività commerciali che sorgono in zona (tra via Marconi e via Rosini) sono ormai completamente isolate. Tutto ciò sembra essere il risultato di una mancata visione nonostante gli appelli e le polemiche nate alla vigilia dell’inizio lavori, partiti in concomitanza con la riapertura delle scuole a settembre. Il disastro-lavori di via Marconi sta incidendo in maniera particolare sulle sorti delle attività commerciali ma anche sulla viabilità in gran parte della città.