Al “Pareto” di Pozzuoli t-shirt e palloncini bianchi per ricordare Vincenzo

POZZUOLI – Grande commozione questa mattina al “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli dove è andato in scena uno struggente ricordo per Vincenzo Pepe, il 16enne morto lunedì scorso in un tragico incidente stradale. Presenti la preside Rosalba Morese, il vescovo Carlo Villano e i compagni classe che nell’aula magna hanno ricordato il giovane studente. Proiettato un video che ritraeva Vincenzo nei momenti di gioia a scuola e tra gli amici “Continuare a vivere e seguire il percorso tracciato da Vincenzo per non perdere i suoi valori” ha detto il Vescovo davanti alla platea di giovanissimi. Nel cortile del Pareto, infatti, sono stati fatti volare in cielo palloncini bianchi dai compagni di classe del 16enne, tutti con addosso una t-shirt bianca sulla quale era stampato il dolce volto di Vincenzo.