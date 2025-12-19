POZZUOLI/ Spintoni a due vigilesse in piazza ad Arco Felice: Daspo di 18 mesi per un 33enne

POZZUOLI – Per diciotto mesi non potrà frequentare la zona di Arco Felice, in particolare bar, pub, pizzerie e locali pubblici. E’ questa la misura adottata dal Questore di Napoli ai danni di un 33enne di Pozzuoli protagonista, a luglio scorso, di un’aggressione ai danni di una pattuglia della Polizia Municipale. A lui sono arrivati, al termine di un’indagine condotta in maniera sinergica proprio con i caschi bianchi, i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno notificato all’uomo il Daspo urbano. In quell’occasione il 33enne, fermato per un controllo in piazza Aldo Moro, fu denunciato per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Nel mirino, in particolare, finirono due vigilesse spintonate più volte e aggredite verbalmente dall’uomo durante una serata nel centro della movida flegrea.